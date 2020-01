Usa 2020, Castro si ritira: "Non è arrivato il mio momento"

Un altro candidato democratico alla Casa Bianca abbandona la corsa: Julian Castro, 45 anni, ex ministro nel governo Obama, ha annunciato il suo ritiro dalle primarie. “Ho maturato la convinzione che non è arrivato il mio momento”, ha commentato in un video di quattro minuti in cui Castro ha ringraziato i suoi sostenitori.

“Ho finito di combattere - ha aggiunto - ma continuerò a impegnarmi per la nazione, perché tutti possano contare, perché tutti possano avere un buon lavoro, una buona sanità e una vita degna di vivere”.

Nel video di congedo appaiono i nomi di afroamericani e ispanici uccisi dalla polizia o morti durante la loro detenzione, tema che è tornato spesso nei suoi comizi. Nel 2016 Castro era considerato l’ideale vicepresidente di Hillary Clinton, grazie anche al suo ascendente sugli elettori ispanici, ma in questa campagna il candidato democratico non è mai andato oltre il 2 per cento di consensi.