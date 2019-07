Usa 2020, democratici: attenti a John Delaney, il terzo incomodo

Ed ecco,fra poche ore, agosto. Mese di "riposo",ma non per i candidati democratici alla presidenza. Nelperiodo del solleone saranno impegnati a raccogliere dollari. Quanto costa per diventare presidente della nazione! Poi, a settembre, ecco il terzo dibattito,nel Texas. Non sarannodi nuovo gli stessi.Alcuni,senza fondi e nemmeno l'appoggio degli elettori,resteranno a casa.Biden e Harris saranno sicuramente presenti. Con un terzo incomodo nella persona diJohn Delaney,55 anni, deputato del Maryland dal 2013 al 2019. Delaney ha posto KOil duo Sanders=Warren mettendo in evidenza l'assurdita' delle richieste dei socialisti perquanto riguarda "tutto gratis",dalla sanita' alle scuole,al pagamento del trilione di dollariprestati dal governo agli universitari,alle tasse al 70% per i ricchi. "Assicurate la vittoria diTrump seguendo quei sogni irrealizzabili" ha urlato Delaney,e ricevendo un fragoroso applauso dei 5 mila nel teatro Fox di Detroit. E ha aggiunto:"Cerchiamo di vincere con progetti che possiamo mettere in pratica,non inseguendo sogni".Comunque, non dimentichiamo il detto:il tempo (anche un solo mese) puo' cambiaremolte cose.Quindi non meravigliatevi : potrebbero arrivare clamorosi mutamenti nella politica dei democratici. Le possibilita' sono comunque remote.I repubblicani sono oggi convinti che sara' Biden a vedersela con il presidente Trump,Ma nessuno puo' dire se la convinzione della scelta si basi sul concetto che Trump "fara'polpette" di Biden. Quindi,per i rep,buon venga "lazy" Joe.