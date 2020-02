Usa 2020, primarie dem New Hampshire ultimi sondaggi: Buttigieg spera nel bis

USA 2020: PRIMARIE NEW HAMPSHIRE, BUTTIGIEG SPERA IN NUOVO EXPLOIT

Pete Buttigieg spera in un nuovo exploit domani nelle primarie del New Hampshire. Alla vigilia del voto, infatti i sondaggi mostrano un duello a due tra l'ex sindaco di South Bend e Bernie Sanders che rimane comunque in testa con il 29-30% dei favori. Buttigieg è secondo con il 23-25%, una posizione raggiunta dopo un vero e proprio 'surge' di 12 punti registrato nell'ultima settimana, dopo che a sopresa il giovane esponente democratico si è imposto nei caotici caucus dell'Iowa.

Secondo i rilevamenti dell'ultima ora, i due sfidanti sono seguiti a distanza, con il 14%, dal Amy Klobachar, un'altra candidata che non era tra i favoriti che avrebbe superato sia Elizabeth Warren, 11%, che Joe Biden, che precipita al quinto posto con il 10%. L'ultimo sondaggio di 7 News/Emerson College poi registra come Buttigieg abbia guadagnato tre punti ai danni di Sanders proprio durante il weekend. "Potrebbe riservarci una New Hampshire surprise", conclude Spencer Kimball, direttore dell'istituto demografico dell'Emerson College.