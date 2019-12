Usa 2020, primo comizio di Bloomberg: focus sul clima

Usa 2020: primo comizio Bloomberg in California,focus su clima

Primo comizio elettorale in California per Michael Bloomberg, in corsa con i democratici per la Casa Bianca. L'ex sindaco di New York parteciperà alla convention dell'American Geophysicist Union insieme all'ex governatore della California, il dem Jerry Brown, secondo quanto riporta il San Francisco Chronicle. Brown è tra i governatori più amati nel Golden State.

Discuteranno di clima. Bloomberg e Brown presiedono insieme l''America's Pledge', l'iniziativa lanciata nel 2017 alla quale aderiscono società e organizzazioni in prima linea contro i cambiamenti climatici. La California è tra gli Stati Usa dove primarie e caucus si svolgeranno il prossimo 3 marzo, il Super Tuesday delle presidenziali Usa del 2020.