Usa, tra i repubblicani, 5 fuori: due donne e un uomo di colore

Kevin McCarthy, leader dei repubblicani nella Camera dei Deputati, e' sicuro che il suo partito riuscira' a riprendersi la House nelle elezioni del 2020. "I democratici - ha affermato - hanno 225 seggi. I repubblicani dovranno prendere soltanto dodici seggi per riportare a casa quello che era nostro". Il presidente Trump ha assicurato che dedichera' molto tempo nella sua campagna elettorale per "aiutare" i deputati che desiderano portare una nuova amministrazione in pieno potere. Bene,ma qualcuno dovra' ricordare a McCarthy (nel caso,ne dubito,non ne fosse a conoscenza) che fino a oggi cinque deputati americani non si candideranno per le elezioni dell'anno prossimo.

Un uomo di colore e due donne.Il primo,dice, vuole "preparare" il collega che tentera' l'avventura. Le donne giustificano la loro decisione per questioni puramente famigliari.. Non e' una notizia che fa piacere al partito del'elefante. Il programma di Trump e' di avviare i prossimi quattro anni nel pieno delle forze politiche e quindi mettere in atto tutto quanto gli e' stato vietato dall'opposizone dei democratici proprio nella Camera dei Deputati. A parte i commenti piu' o meno positivi,appare chiaro ancora una volta il valore di un candidato che vuole "correre" e uno che vuole "tornare a casa". Finora nessun commento da parte della signora Pelosi, che manda avanti the House con garbo e decisione tutta femminile.