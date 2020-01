Usa 2020, Soros a Davos: "Facebook briga per far rieleggere Trump"

Facebook: Soros, lavorerà per far rieleggere Trump

Facebook si impegnerà per rieleggere Donald Trump alla Casa Bianca. Lo ha detto il miliardario e filantropo George Soros, grande donatore del partito democratico, durante una cena organizzata dalla sua Open Society Foundation a margine del vertice di Davos, in Svizzera. "Penso che ci sia una sorta di operazione o di intesa informale di assistenza reciproca tra Trump e Facebook", ha attaccato Soros, secondo quanto riporta Politico. "Facebook lavorera' per far rieleggere Trump e Trump lavorera' per proteggere Facebook in modo tale che la situazione non cambi. Questo mi rende molto preoccupato - ha aggiunto il finanziere 89enne - sull'esito del 2020".

Davos: Soros, Trump ultimo dei narcisisti e Xi un dittatore

Il presidente Trump "un imbroglione e l'ultimo dei narcisisti che vuole che il mondo ruoti intorno a lui". Xi Jinping invece "un dittatore", che "ha vissuto un'esperienza traumatica nella sua prima giovinezza". Parla dei nuovi dittatori il finanziere filantropo George Soros a Davos. Nella consueta cena a margine del World Economic Forum, il finanziere che fece uscire la lira dallo Sme, spara a zero contro i "dittatori veri o aspiranti" del mondo di oggi. "I poteri piu' forti di Usa, Cina e Russia restano nelle mani di veri o aspiranti dittatori" ha detto il novantenne Soros. "Quando la fantasia di Trump di diventare presidente divenne realta', il suo narcisismo sviluppo' una dimensione patologica. Anzi, ha trasgredito i limiti imposti dalla presidenza e dalla Costituzione. Allo stesso tempo, e' riuscito a raccogliere un gran numero di follower che hanno acquistato la sua realta' alternativa" ha affondato Soros. La controparte di Trump, Xi Jinping, invece "ha vissuto un'esperienza traumatica nella sua prima giovinezza. Suo padre era stato uno dei fondatori del Partito comunista cinese. Fu espulso e suo figlio, crebbe in esilio rurale. Da quel momento, l'obiettivo della leadership di Xi e' diventato quello di riaffermare il dominio del Partito Comunista sulla vita cinese". Tra i dittatori del millennio Soros cita anche il presidente indiano Nrendra Modi, che "sta creandoo un stato hindu nazionalista imponendo misure punitive in Kashmir, e il presidente brasiliano Bolsonaro che "non e' riuscito a fermare la distruzione delle foreste amazzoniche "per fare in modo che gli allevatori potessero farci pascolare le mandrie".

Davos: Soros, in Italia piu' sardine che squali

"In Italia le sardine sono piu' degli squali e sono destinate a vincere". Il finanziere filantropo George Soros parla a Davos e mette anche Italia tra gli esempi di 'nazionalismo' "grande nemico delle societa' aperte. "Sono giunto a questa conclusione quando ho saputo di questo movimento spontaneo di giovani che si sono rivoltati contro Matteo Salvini, potenziale dittatore italiano", ha detto Soros nella sua consueta cena a margine dei lavori del Wef a Davos. "Questo mi porta a concludere che oggi i giovani possono aver trovato un modo di confrontarsi con la dittatura nazionalista".