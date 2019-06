Usa 2020: Trump "accetterei aiuto straniero, non è interferenza"

"Penso che vorrei ascoltare, non c'è nulla di sbagliato", "Se qualcuno mi chiamasse da un Paese, la Norvegia e mi dicesse 'abbiamo informazioni sul tuo avversario' - oh, penso che vorrei ascoltarlo". Così in una intervista alla Abc, il presidente Usa, ​Donald Trump ha ammesso che sarebbe pronto ad accettare informazioni svantaggiose sui suoi avversari nella prossima campagna presidenziale, nel caso fossero offerte da governi stranieri. Nonostante le indagini sul Russiagate, Trump si è detto sicuro che un tale comportamento non costituirebbe interferenza e se dovesse ricevere tali offerte di aiuto dall'estero potrebbe non avvertire l'Fbi. "Non è un interferenza, se avessero delle informazioni, penso che le accetterei", ha detto.

Usa: Biden a Trump, interferenze straniere minacciano sicurezza

"Il Presidente Trump accoglie ancora una volta le interferenze straniere nelle nostre elezioni. Non si tratta di politica. È una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Un presidente americano non dovrebbe cercare il loro aiuto e favorire coloro che cercano di minare la democrazia". Lo scrive su Twitter il candidato dem alla Casa Bianca, Joe Biden, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha detto in una intervista che accetterebbe da governi stranieri informazioni svantaggiose sui suoi avversari nella prossima campagna presidenziale.