Usa 2020, Trump ha un nuovo sfidante alle primarie: è Mark Sanford

E' l'ex governatore della South Carolina Mark Sanford il nuovo sfidante di Donald Trump per le primarie che decideranno il candidato alla presidenza per il Partito Repubblicano. L'annuncio è stato dato oggi dallo stesso Sanford, che in un'intervista a Fox ha così spiegato le sue ragioni: "Credo che dovremmo avere una discussione su cosa significhi essere Repubblicano".

Sanford si è poi detto convinto del fatto che il partito si sia perso "su un paio di fronti". L'ex governatore della South Carolina è il terzo sfidante a presentarsi contro Trump: ad aprile si era fatto avanti l'ex governatore del Massachusetts Bill Weld ed il mese scorso era stata la volta dell'ex deputato dell'Illinois Joe Walsh.