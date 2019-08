Usa 2020, Trump rifiuterà di prendere parte alle elezioni con una recessione

Se avete una certa somma,diciamo diecimila euro (o anche dollari), vi consigliamo di venire a New York e chiedere di Byron Wien. Se riuscite a parlare con lui, avrete molte cose buone a vostra disposizione. Byron,ormai vicino al suo non atteso viaggio verso l'eternita', e' il mago della Borsa,il principe di Wall Street,l'uomo che, partito con dieci dollari in tasca, negli anni ha ammassat ouna fortuna immensa giocando a indovinare quali societa' fanno (o hanno fatto) successo .

A un certo punto Byron divenne chairman della Blackstone Adviser Partners. Investiva.e consigliava, tutto qui. Non certo affidandosi al suo angelo custode ; invece studiava attentamente,le societa' che gli piacevano,chiedeva a giovani "spie" il compito di appurare certe informzioni e poi investiva . Mister Wien aveva avuto contatti finanziari anche con Trump. Non ne parla volentieri Dice soltanto che la presente situazione economica degli Stati Uniti non gli va a genio,anzi si e' fermato sul suo stomaco "oime un piatto di fagioli".. Trump si ritrova oggi in una situazione che non sara' risolta fcilmente., dice Wein.

Con la Cina,...chissa' se "riuscira' .a domare quei cervelli siatici", La Corea del Nord gli dara' un mjucchio di problemi e oggi,per tanti peoblemi,Trum;p e' nei guai seri. Che succedera'? Mancano molti mesi prima delle elezioni. Se il presidente non riuscira' a raddrizzare la barca,e si verifichera' una recessione, Trump rifiutera' di presentarsi per un secondo mandato,dara' in mano a qualcun altro la grossa pizza che" Donald non e' riuscito a cuocere a dovere".Parola di Byron Wein.