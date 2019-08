USA 2020- Vi spieghiamo l'electoral college

Dall'Italia mi chiedono una spiegazione sull' Electoral College. Non e' un espediente, come suggerisce una signora di Firenze. Tutt'altro. L'electoral college decide chi vincera' le elezioni presidenziali.

Per cominciare: ci sono 538 voti: 100 senatori e 438 deputati,ossia due senatori per Stato e un certo numero di deputati stabilito dalla popolazione dello Stato. California, con 38 milioni di abitanti certamente avra' piu' deputati, per esempio, di West Virginia, con sei milioni. Al conteggio dei voti, un candidato puo' vincere il voto popolare ma non diventera'presidente se non ha vinto l'electoral vote.

Senza electoral vote, tre Stati dell'Unione (California,New York, New Jersey) basterebbero per eleggere un presidente, mettendo in cantina gli altri 47 Stati.

Trump e' diventato presidente vincendo gli electoral vote. I voti popolari furono vinti da Hillary Clinton. Da allora, milioni di americani chiedono a viva voce l'aboliione appunto dell'electoral college. Ma significherebbe mettere al macino la Costituzione statunitense..