Esteri

Giovedì, 7 novembre 2019 - 11:30:00 Usa: 3 incriminati per spionaggio ex dipendenti Twitter per conto di Riad Stati Uniti accusano ex dipendenti Twitter di spionaggio per l'Arabia Saudita

Usa: 3 incriminati per spionaggio ex dipendenti Twitter per conto Riad Tre ex dipendenti di Twitter sono stati rinviati a giudizio negli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio di utenti del social media per conto dell'Arabia Saudita. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia americano. Uno dei tre rinviati a giudizio, Ahamad Abouammo, è stato arrestato martedì con l'accusa di spionaggio e falsificazione di fattura per intralciare l'indagine dell'Fbi. Si tratta di un cittadino americano mentre gli altri due sono sauditi. Nel mirino vi sarebbero stati utenti dissidenti, o comunque critici sulla famiglia reale saudita.