Usa, almeno 6 morti per il 'ciclone bomba' glaciale

Sono almeno 6 le vittime segnalate per il "ciclone bomba" glaciale che si e' abbattuto sulla costa Est degli Stati Uniti. Le forze dell'ordine hanno reso noto che tre morti sono stati registrati nella Carolina del Nord e tre nella Carolina del Sud. Tra le vittime, due uomini finiti fuori strada con l'auto a causa del ghiaccio, un uomo di 75 anni ferito da uno spazzaneve e una bimba morta scivolando sul viale di casa. Centinaia gli incidenti stradali causati dal maltempo.

Oltre 4.000 i voli cancellati, soprattutto negli aeroporti di New York, Boston e in New Jersey. In Maine e in New Jersey tutti gli uffici pubblici oggi resteranno chiusi mentre saranno riaperti gli aeroporti newyorchesi Jfk e LaGuardia. La tempesta ha portato neve anche in Florida, nella capitale Tallahassee, e nella Carolina del Sud, a Charleston, come non avveniva dal 1989. Dal Maine alla Georgia 79.000 persone sono rimaste senza elettricita'.