Trump, anticipata l'uscita del libro. Ira del presidente: "Testo fraudolento"

Nel giorno dell'uscita dell'esplosivo libro di Michael Wolff sulla Casa Bianca di Donald Trump, uscita anticipata per evitare l'intervento del tribunale dopo la diffida dei legali del magnate, il presidente attacca l'autore e il suo ex capo stratega, Steve Bannon che definisce "sciatto". "Ho autorizzato zero accesso alla Casa Bianca (in realta' l'ho respinto molte volte) per scrive quel libro falso! Non ho mai parlato con lui di un libro", ha twittato Trump.

"Pieno di menzogne, false dichiarazioni e fonti che non esistono, guardate al passato di questo tizio e guardate cosa succede a lui e allo sciatto Bannon", ha rincarato il presidente.

Nonostante la lettera degli avvocati di Trump che intimavano all'editore di non mettere in vendita il libro, "Fire and Fury: Inside the Trump White House" sara' da oggi a disposizione del pubblico in tutti i formati, in anticipo rispetto all'uscita inizialmente fissata per il 9 gennaio.