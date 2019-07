Usa, botta e risposta Harris-Biden

I venti candidati democratici alla presidenza avevano promesso alla unanimita' che nel corso dei dibattiti "non si sarebbero attaccati a vicenda". Un po' come,se vogliamo,l'abbraccio dei giocatori prima della partita.Poi si sa come finisce. Kamala Harris e' stata la prima a dimenticare la promessa allorche' ha rivolto accuse pesanti a Joe Biden sulle sue passate attivita' nel campo dei diritti civili. Il vicepresidente fece capire di non essere pronto per affrontare quel tipo - forse inatteso - di accuse. A questo punto la Harris rispose:"Se non era pronto,vuol dire di non essere pronto..." sottintendendo che Biden non e' pronto per la presidenza. Botta e risposta,ma stavolta la persona a capo del team di Biden e' intervenuta definendo Kamala Harris "slick and slippery",cioe' viscida. Forse nel secondo dibattito del 31 luglio parleranno soltanto di fatti, lasciando da parte le frecciate che certamente non aiutano i democratici. La verita' e' chiara: in politica non si puo' essere zucchero e miele quando il gioco deve dimostrare che uno vale mentre l'altro non e' pronto. Ho seguito molti dibattiti dei due partiti.Ebbene,alla fine il prescelto e' oggetto di invidia e gelosia e diversi candidati abbandonano il partito per il quale voleva diventare presidente. avversari che si abbracciano prima della partita.