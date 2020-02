Usa, chiesti 7-9 anni di carcere per l’advisor di Trump Roger Stone

Roger Stone, chiesti dai 7 ai 9 anni di carcere

Il dipartimento di Giustizia Usa ha chiesto da 7 a 9 anni di carcere per l'ex advisor ed amico di lunga data del presidente Donald Trump, Roger Stone. Nei documenti depositati in un tribunale distrettuale di Washington in vista della sentenza fissata per il prossimo 20 febbraio, il dipartimento di Giustizia dichiara che il 67enne Stone: "Ha intralciato l'inchiesta del Congresso sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, mentito sotto giuramento e corrotto testimoni". A decidere la sentenza sarà il giudice Amy Berman Jackson, nominata dall'ex presidente Barack Obama. Trump ha contestato il rinvio a giudizio di Stone ma ha detto di non aver deciso si garantirgli la grazia.