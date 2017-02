Usa-Cina, possibile incontro Trump-Xi a margine del G20

Il leader cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbero tenere una riunione a margine del G20 in programma in Germania a luglio. "Pechino e' in contatto con la squadra di Trump in merito alla possibilita' di un incontro bilaterale a margine del vertice del G20 a Amburgo nel mese di luglio" ha detto una fonte al quotidiano "South China Morning Post", aggiungendo che Washington ha la stessa intenzione.

Il 9 febbraio scorso Trump ha avuto la sua prima conversazione telefonica con Xi. I due presidenti hanno discusso una serie di questioni, tra cui relazioni economiche bilaterali e varie questioni regionali. Venerdi' scorso il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha tenuto una riunione con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante la quale hanno discusso degli sforzi per rafforzare la cooperazione bilaterale.