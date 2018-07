Usa contro Trump per la resa a Mosca. Lui: "Grande incontro con Putin"

USA: TRUMP, GRANDE INCONTRO CON NATO, MIGLIORE QUELLO CON PUTIN

"Se ho avuto un grande incontro con la Nato, raccogliendo grandi quantità di denaro, ne ho avuto uno ancora migliore con Vladimir Putin". E' quanto twitta oggi Donald Trump non mancando di attaccare la stampa "che tristemente non sta riportando in questo modo, la fake news sta uscendo pazza".

"I media dicono solo che sono stato maleducato con i leader ma non parlano dei soldi", afferma il presidente sostenendo che gli altri Paesi Nato "hanno pagato 33 miliardi in più e pagheranno centinaia di miliardi in più in futuro solo per opera mia". Trump aveva fatto queste affermazioni anche durante la conferenza conclusiva del vertice la scorsa settimana a Bruxelles, ma sul fronte dei fondi era stato smentito dalle dichiarazioni fatte dagli altri leader. "La Nato era debole, ma ora è forte di nuovo (male per la Russia)", aggiunge ancora.

Nel frattempo negli Usa si scatena la polemica su Trump, sia da destra che da sinistra, per la presunta "resa" a Putin nell'incontro di Helsinki. C'è chi parla addirittura di "vergognoso tradimento".