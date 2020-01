Usa, Corte d'Appello ribalta sentenza.Via libera per Trump al muro col Messico

Donald Trump, con un tweet annuncia di aver ottenuto il via libera per la costruzione del muro con il Messico. "La decisione è arrivata dalla Corte d'appello del Quinto Circuito, che ha ribaltato la decisione di un Tribunale inferiore e ci ha dato il via libera per la costruzione di una delle più grandi sezioni del muro di cui c'è disperato bisogno alla frontiera meridionale. Quattro miliardi di dollari. L'intero muro è in costruzione o pronto a esserlo". Così su Twitter il presidente americano Donald Trump.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!