Usa, cyberattacco informatico contro New Orleans

Usa: attacco informatico a New Orleans,attivato centro emergenze

La citta' di New Orleans ha allertato i cittadini su un possibile attacco informato ai danni delle reti della municipalita'. Tramite l'account Twitter "NOLA Ready, lo stesso utilizzato per gli uragani, e' stata segnalata l'attivazione dell'Emergency Operation Center e dei 'poliziotti informatici' che stanno collaborando con Fbi, Servizi Segreti e Guardia Nazionale. E' il terzo cyber-attacco in Louisiana dall'inizio dell'anno.