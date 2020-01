USA. Donald Trump firma il T-MEC, sostituto del Nafta con Messico e Canada

T-MEC è la sigla del nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti, Canada e Messico firmato da Donald Trump. Accordo che verrà ratificato, probabilmente in aprile, insieme agli altri due presidenti, il messicano López Obrador e il canadese Trudeau.

E questo mentre tutti i media americani sono concentrati sulle varie testimonianze al Senato per l’impeachment del Presidente.

L’accordo, importantissimo, per i molteplici aspetti commerciali sulle imprese e sociali sui lavoratori, praticamente manda in soffitta il NAFTA in vigore da 25 anni.

Il tycoon americano, con questa firma, ha concretizzato un’altra delle promesse fatte nella passata campagna elettorale quando diceva che ‘avrebbe cambiato uno dei peggiori accordi commerciali della storia’. ‘Con esso-ha ripetuto il Presidente in occasione di un incontro pubblico dedicato agli imprenditori-abbiamo perso posti di lavoro e imprese e abbiamo permesso ad altri paesi di costruire auto al posto nostro’.

Trump firma il T-MEC l'accordo commerciale che cancella il Nafta

L’accordo rappresenta una delle più significative vittorie di Trump nel corso dei suoi tre anni, un accordo che è riuscito ad ottenere, forse per la prima volta, con un Congresso non troppo diviso.

Il T-MEC in oltre 2000 pagine introduce incentivi alla produzione di auto negli Stati Uniti, apra ai mercati canadesi i prodotti latteari americani , prevede garanzie in tema di diritto del lavoro e nuove norme sulla proprietà intellettuale e molto altro ancora.

Per i costruttori di auto e il lavoratori del settore è un enorme vittoria. L’obiettivo è di fare dell’America del Nord una zona di vantaggi commerciali per i tre paesi unica al mondo con un flusso di denaro di oltre un bilione di dollari all’anno.

Molti degli analisti che hanno seguito l’intera trattativa hanno sostenuto che ‘è stato uno sforzo straordinario di moltissimi negoziatori dei tre paesi. Un accordo, fatto in due anni di lavoro, che elimina incertezza economica e politica nella Regione’.

Anche il Messico, partner più debole tra i tre, ha mostrato soddisfazione. Attraverso un aumento del salario minimo del 2% ai lavoratori il Presidente messicano è riuscito a far approvare l’accordo al suo Governo sostenendo che finalmente ‘i momenti di incertezza della nostra economia si stanno concludendo’.

Dal canto suo Trudeau ha chiesto una ratifica veloce perché’ migliaia di lavoratori dipendono da questo trattato’.

E Trump, nonostante i grattacapi dell’impeachment che dovrebbe bloccarsi a breve in Senato con il voto repubblicano, può’ mettere un’altra importantissima bandiera sulla sua attività da Presidente, pronto per essere rieletto.