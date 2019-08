USA - Donne che nel lavoro marciano con il vento in poppa

Dall'Est di New York al West di Los Angeles, milioni di americane parlano quasi quotidianamente dei successi (o non successi) delle loro colleghe.

Il 70 per cento di loro annunciano con orgoglio che le donne hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, in un mondo dominato dai maschi. In verita' un numero elevato di uomini e' d'accordo nel sostenere che le donne hanno dimostrato di essere capaci di "fare" proprio come il sesso opposto,e qualche volta anche piu' capaci.

Una rivista per donne,proprio giorni fa,ricordava che nel 2000 le donne avevano raggiunto la percentuale del 40.5 di tutti i lavori sul mercato.

Nel 2016 la percentuale era salita al 43,1. I salari medi per queste signore era di 46 mila dollari,piu' della media nazionale. Quanto guadagnavano le donne in rapporto agli uomini? Si parla di centesimi di dollaro sulla base nazionale.

81 centesimi di dollaro nel 2016 dal 69 per cento del 2000.. Non sembra molto, pure era un aumento che attendevano da molto tempo.

Nel settore delle relazioni pubbliche,che in America era sempre stato dominio degli uomini, nel 2000 il sesso debole aveva raggiunto il 58.9 dell'intera richiesta,e nel 2016 erano al 66.3% Questo ha assicurato un salario annuale di 68 mila dollari. Nel service comunity, le brave mamme d'America sono arrivate al 69.3 del totale.

Lentamente le donne sono apparse nei lavori che erano stati semre dei maschi. Perfino nel parking enforcement,ossia una secie di poliziotto che piazza inesorabilmente multe se un auto e' parcheggiata in una zona proibita. Purtroppo devono subire le lamentele di chi ha preso la multa,specialmente se sono donne. In America oggi le poliziotte dei parcheggi sono 2 milioni 500 mila .Guadagnano 68 mila dollari,piu' una percentuale sulle multe .

Le donne che hanno veramente fatto strada sono le technical writers, che preparano rapporti tecnici per le grosse compagnie. Il loro salario e' di 82 mila dollari, piu' bonus. Oltre 100 mila se conoscono una seconda lingua.

Lasciamo stare: hanno fatto molta strada le donne,che come asseriscono ogni giorno,lavorano in ufficio poi tornano a casa e lavorano in... operazioni donnesche e manuali che ,irriconoscenti mariti non apprezzano.