Usa, dopo il direttore si dimette anche la vice degli 007 interni

Si dimette la vice direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, Sue Gordon. Ad annunciarlo è lo stesso presidente Usa Donand Trump con un tweet, parlando di Sue Gordon come di "una grande professionista con una lunga e distinta carriera. Ho conosciuto Sue negli ultimi 2 anni e ho sviluppato un grande rispetto per lei". Sue Gordon ha annunciato che lascerà il 15 agosto, data "che coincide con quella di Dan Coats", il direttore della National Intelligence (quella internazionale fa capo invece alla Cia) la cui uscita - interpretata in realtà dagli osservatori come un siluramento - è stata annunciata a fine luglio dallo stesso Trump. Nel tweet di oggi il presidente Usa dice anche che "un nuovo direttore facente funzione della National Intelligence sarà nominato a breve".

Usa, Trump nomina l'ammiraglio Maguire a capo degli 007 interni

Sarà l'ammiraglio Joseph Maguire, attuale direttore del National Counterterrorism Center, il direttore facente funzione della National Intelligence, gli 007 interni statunitensi, a partire dal 15 agosto. Lo annuncia il presidente Usa Donald Trump in un tweet che segue di pochi minuti l'annuncio delle dimissioni, a far data 15 agosto, della vice direttrice della struttura, Sue Gordon, la quale a sua volta sembrava destinata a quell'incarico dopo l'uscita annunciata a fine luglio del direttore Dan Coats. Trump in un secondo tweet traccia quindi un rapido profilo di Maguire, sottolineando che questi ha percorso una lunga e distinta carriera militare nella Marina Usa conclusa nel 2010. L'ammiraglio ha ricoperto incarichi di comando ad ogni livello, incluso il Naval Special Warfare Command. Ha anche lavorato come National Security Fellow presso l'Università di Harvard. "Non ho dubbi che farà un ottimo lavoro!", scrive Trump su Twitter.