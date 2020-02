Usa. Dopo il flop dell’Iowa si riparte martedì dal New Hampshire

Dopo la pessima figura organizzativa fatta dai democratici a livello organizzativo nelle loro primarie in Iowa martedì prossimo si replica nel New Hampshire. E i candidati si sono presentati al dibattito ante voto molto più combattivi della prima tornata. A Joe Biden, Amy Klobuchar e a Elisabeth Warren necessita assolutamente un buon risultato.

Soprattutto perché il New Hampshire è un piccolo stato di soli 1,3 milioni di abitanti ma caratterizzato da un aspetto particolare :oltre il 40% dei votanti non è iscritto ad alcun partito. Sono tutti indipendenti e per questo ‘incontrollabili’.

Le primarie di martedì nel New Hampshire

Nel nuovo confronto elettorale i favoriti sono ancora il giovane trentottenne Buttigieg, vincitore a sorpresa in Iowa, e il settantottenne Sanders, dichiaratosi vincitore, a suo giudizio, per quanto riguarda i voti individuali. Buttigieg fa riferimento al centro del partito mentre Sanders rappresenta l'ala di sinistra .

Il primo è criticato per la presunta mancanza di esperienza, il secondo insieme a Jo Biden per far parte di una politica del passato che, a detta di molti, deve restare nel passato.

Nella competizione elettorale democratica sono ancora 11 in gara. Mentre il miliardario Michael Bloomberg, poco percepito nei sondaggi nazionali, non ci sarà nemmeno in questa tornata.

Le percentuali dei primi sondaggi al momento danno favorito Sanders con il 26%, poi Buttigieg con un 22,5%, e la Warren data al 13% così come Biden.

Utile ricordare che in New Hampshire Sanders ,nella passata tornata, riuscì a sconfiggere Hillary Clinton.

Vedremo se i sondaggisti avranno avuto ragione e soprattutto se non si ripeterà la magra figura dell’Iowa nella conta dei voti.