Usa, è morto l’albero simbolo dell’amicizia Trump-Macron. Forse un monito

La quercia piantata nel giardino della Casa Bianca da Donald Trump ed Emmanuel Macron l'anno scorso a simboleggiare l'amicizia tra Usa e Francia è morto. Lo ha riferito una fonte diplomatica. L'albero, donato dal leader francese nel corso della sua visita a Washington nel 2018, aveva un valore simbolico: proveniva da una foresta della Francia settentrionale dove 2 mila marines avevano perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale.

La piantumazione della quercia da parte dei due presidenti in persona, sotto gli occhi attenti delle rispettive mogli e di decine di telecamere, aveva fatto il giro del mondo. Già pochi giorni dopo, però, l'albero era sparito: era finito in quarantena, aveva spiegato all'epoca l'ambasciatore francese negli Usa, Gerard Araud. Ma dalla quarantena, la quercia non è più tornata.