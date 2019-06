Usa: elicottero si schianta contro un grattacielo a New York. Un morto

Un elicottero si è schiantato sul tetto di un grattacielo di Manhattan, a New York, negli Stati Uniti. Lo riportano le tv locali, citando fonti dei vigili del fuoco di New York. L'incidente, tra la Seventh Avenue e la 49esima Strada, è avvenuto poco prima delle 14 (ora locale, le 20 in Italia).

Secondo l'emittente statunitense abc, il velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza sul tetto dell'edificio della 7 Avenue scatenando un incendio che è già stato domato. Sul posto sono presenti una decina di mezzi dei vigili del fuoco di New York. Secondo il governatore dello Stato di NewYork, Andrew Cuomo, intervistato dalla abc, non vi sono elementi che fanno pensare ad una azione dolosa.