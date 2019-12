Usa: ex portavoce di Trump deride Biden per balbuzie, poi si scusa

L'ex portavoce del presidente Usa Trump, Sarah Huckabee Sanders, e' stata costretta a scusarsi dopo aver deriso su Twitter il candidato alla nomination democratica per la Casa Bianca, Joe Biden, durante il dibattito dei candidati dem. "Io io io io io io non ho assolutamente idea di cosa Biden stia parlando", ha twittato Sanders, in quello che e' sembrato un riferimento alla balbuzie di cui aveva sofferto Biden da giovane. Immediata si e' scatenata una polemica sui social, che ha costretto Sanders alla retromarcia e a cancellare il tweet. "Mi scuso, avrei dovuto esprimere rispettosamente il mio punto di vista", ha scritto in risposta alla replica di Biden, che aveva twittato: "Ho lavorato tutta la mia vita per superare la balbuzie, e' un onore per me aiutare i bambini che hanno lo stesso problema. Si chiama empatia".