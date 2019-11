Usa: l'ex presidente Carter ricoverato per ridurre la pressione del cervello

Jimmy Carter è stato ricoverato in ospedale per ridurre la pressione al cervello provocata da una serie di recenti cadute. Il Carter Center ha riferito che il 95enne ex presidente americano è entrato all'Emory University Hospital per sottoporsi alle cure necessarie. Il 22 ottobre fa Carter era già stato ricoverato in seguito a una caduta nella sua casa in Georgia che gli aveva procurato la frattura del bacino. Si era trattato della terza caduta in pochi mesi. La scorsa primavera il più longevo ex presidente americano aveva dovuto subire un delicato intervento all'anca, mentre a inizio ottobre ha dovuto suturare una ferita con 14 punti.