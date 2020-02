USA. Gretchen Whitmer del Michigan smonta il discorso di Donald Trump

La giovane senatrice (48 anni) democratica del Michigan ha smontato subito dopo (come prevedibile), il discorso di Donald Trump alla nazione. Discorso, platealmente stracciato, da Nancy Pelosi ma nella realtà scandito da applausi e alzate in piedi continue , da parte repubblicana, a modo di standing ovation.

Alla lunga serie di successi elencati da Trump, bollati come retorica che divide, la senatrice ha risposto con grande calma dichiarando che gli americani sono capaci di realizzare grandi cose solo se lavorano uniti.

I dem contro il discorso di Trump

‘Non è così importante ciò che dice il Presidente-ha detto la Whitmer- ciò che realmente importa sono i milioni di persone che lottano per emergere e non tengono denaro sufficiente per pagare medici, mutui e prestiti. In tutto il Paese i salari sono fermi. Sono cresciuti solo quelli dei manager’.

Trump proprio in Michigan conquisto’ l’appoggio dei lavoratori coi salari più bassi e proprio qui sta il senso dell’attacco della senatrice democratica che vorrebbe spingere per recuperare il consenso di quella fascia di popolazione.

E poi fa appello alle giovani generazioni che andranno al voto, milioni di giovani come sua figlia. E a proposito dell’impeachment ha confermato che ‘ saranno proprio i giovani a dare il reale il giudizio su questo tema dal quale Trump si sente e sarà esonerato’

I dem contro il discorso di Trump

‘Il segreto di un buon lavoro-secondo la senatrice-sta nel lavorare a favore e non contro. Gli insulti alla gente su twitter non aiutano’.

Uno dei problemi che attanaglia gli Stati Uniti -secondo la dem- è quello della generazione che lei ha definito ‘generazione sandwich’ quella intrappolata tra la cura dei figli e quella dei padri. Lei stessa ha dovuto sperimentare un simile problema quando si è trovata da sola a curare da una parte la figlia che stava crescendo e dall’altra la madre,malata di cancro, che lottava contro l’assicurazione per fare la chemio.

Whitmer, da sempre paladina delle cause femminili, tra cui la battaglia per la copertura assicurativa per l’aborto, ha brillato per la serenità con cui ha presentato le sue idee in materia di assistenza e sociale.

E ha concluso con un consiglio mandato alla gente ma soprattutto ai politici’ Ricordate ciò che la gente ha da dire ma soprattutto osservate quello che fa’.

La battaglia è appena cominciata.