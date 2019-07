Usa, i democratici frenano su Joe Biden. Kamala Harris l'avversaria di Trump?

Nel corso di un incontro segreto tenutosi a New York, i leader virtuali del partito democratico hanno deciso di "rallentare" l' appoggio per Joe Biden come "avversario ideale" del presidente Trump nelle elezioni del novembre 2020. Ora parlano della senatrice californiana Kamala Harris,di origine indiana, 55 anni,sposata, ottimo prosecutor (pubblico ministero) con "la lingua tagliente" come e' stata definita dalla stampa.

La notizia appresa durante la notte dal nostro giornale, parla di un ppoggio diretto verso la Harris,da parte dell'ex presidente Batrack Obama.

Nel corso dell'incontro hanno parlato anche della Warren, la congressista del Massachusetts che dichiaro' di essere di origine indiana per ottenere,hanno detto,favori economici quando era all'universita'.

Messa alle strette,la Warren esegui' l'esame Dna che provo":niente sangue indiano in lei. Tuttavia,ci sono milioni di americane pronte a votare per lei. Ma chi "comanda" (e gestisce l'aspetto conomico delle elezioni presidenziali) vuole Kamara Harris.Per il momento?