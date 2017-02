Usa, il figlio di Trump sfida il padre. Stranieri nella vigna in Virginia

Mentre il padre, presidente degli Stati Uniti, cerca di favorire l'assunzione di lavoratori americani nelle aziende a stelle e strisce, Eric Trump vuole reclutare 23 lavoratori stranieri nella sua vigna in Virginia.

Eric Trump sfida il padre Donald? La Trump Vineyard Estates Winery in Virginia è di proprietà di Eric Trump e ha chiesto il permesso di assumere 23 lavoratori stranieri supplementari, in base alle informazioni in mano al Buzzfeed News. Trump Vineyard Estates ha presentato una domanda per l'assunzione di 23 persone con un visto H-2A per la manutenzione dei vigneti e per la vendemmia.

Il presidente Usa non è più il proprietario dei vigneti dal 2012, quando il figlio Eric ha preso in mano le redini. Nel giorno del suo insediamento, lo scorso 20 gennaio, The Donald ha annunciato che i suoi due figli maggiori avrebbero preso le redini della Trump Organization.

Il vigneto aveva già assunto sei operai lo scorso dicembre a 11,27 dollari l'ora, una valore superiore al salario medio degli Stati Uniti (che è di 7,25 dollari). Altre aziende dell'impero Trump hanno utilizzato più volte in passato lavoratori stranieri: almeno 286 sono stati assunti dal giugno 2015.

"America First"

Il visto federale H-2A permette ai datori di lavoro degli Stati Uniti di assumere temporaneamente lavoratori stranieri. Il visto è valido per un massimo di dieci mesi e può essere rinnovato dallo stesso datore di lavoro o da un'altra azienda. E 'stato criticato all'inizio di dicembre in un rapporto delle Nazioni Unite che si è preoccupato per le condizioni di lavoro dei dipendenti che, con questo tipo di visto, sono spesso sfruttati e talvolta anche picchiati.

Come l'attuazione del suo slogan della campagna elettorale "America First", Donald Trump intende dare priorità all'assunzione dei lavoratori americani. Durante la campagna, il presidente aveva espresso sostegno per una riforma dei visti (H-1B e L: visti per i lavoratori stranieri qualificati; H-2A e H-2B: visti per i lavoratori stranieri non qualificati). Trump ha poi sollevato la possibilità che le aziende presenti sul suolo americano favoriscano i lavoratori americani e offrano loro posti di lavoro con il salario medio locale, a differenza di lavoratori immigrati che a volte vengono pagati di meno. La proposta aveva sollevato le proteste delle aziende della Silicon Valley che impiegano un numero elevato di lavoratori stranieri. Le aziende di tecnologia si sono nuovamente mobilitate a fine gennaio contro il decreto anti-immigrazione firmato dall'inquilino della Casa Bianca.