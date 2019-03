Usa: il Senato, dopo la Camera, ferma Donald Trump sul muro

Il Senato americano ha i voti per bloccare la dichiarazione di emergenza nazionale per il Muro, annunciata dal presidente, Donald Trump. Il senatore repubblicano, Rand Paul, ha annunciato il voto contrario e dunque al momento sono 4 i 'no' dei Repubblicani, che si uniranno a quelli dei Democratici e garantiranno la bocciatura della proposta alla 'camera alta' del Congresso americano. "Devo votare secondo quanto mi dicono i miei principi", ha scritto su Twitter, "credo che Trump abbia sbagliato: non appartiene alla sua politica, ma al suo tentativo di ampliare i poteri presidenziali al di la' dei limiti costituzionali".

In un editoriale sull'emittente conservatrice Fox, Paul aveva gia' ricordato come i repubblicani avessero respinto l'eccessivo uso del potere esecutivo da parte del presidente Barack Obama. "Avevamo ragione. E l'unico modo di essere onesti e' difendere gli stessi principi indipendentemente da chi e' al potere". Con il suo 'pollice verso', la proposta di bloccare la dichiarazione di emergenza nazionale annunciata da Trump a febbraio per ottenere i fondi per la costruzione del suo controverso Muro al confine con il Messico raggiungera' i 51 voti necessari per essere approvata.

Il voto dovrebbe aver luogo nelle prossime due settimane. Tutti e 47 i senatori democratici hanno gia' assicurato che in Senato voteranno per bloccare la misura e hanno gia' aderito quattro repubblicani: Susan Collins, Thom Tillis, Lias Murkowski e ora Paul. L'iniziativa aveva bisogno di una maggioranza semplice al Senato per andare avanti e questo forzera' Trump a far valere il veto presidenziale, cosa che ha gia' promesso di fare al "100 percento". In precedenza, l'emergenza nazionale era gia' stata bocciata alla Camera dei rappresentanti, che ha maggioranza democratica, con 245 voti favorevoli (compresi quelli di 13 repubblicani) contro 182 no. Dopo il veto presidenziale, la misura tornera' al Senato, dove dovrebbe superare i 60 voti per poter revocare il veto e andare avanti, il che sembra improbabile al momento.