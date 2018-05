Usa: incriminato ex agente Cia per spionaggio a favore della Cina

Usa: incriminato ex agente Cia per spionaggio a favore Pechino

Il dipartimento di Giustizia americano ha incriminato un ex agente della Cia per spionaggio a favore della Cina. Secondo l'accusa, tre anni dopo aver lasciato l'agenzia d'intelligence americana nel 2007, Jerry Chun Shing Lee ha ricevuto denaro da Pechino in cambio di informazioni "legate alla difesa nazionale degli Usa".

Il 53enne naturalizzato americano, all'epoca residente a Hong Kong, a gennaio e' stato arrestato: l'Fbi nel 2012 aveva scoperto nella perquisizione del suo bagaglio un notebook con nomi, contatti e altri dettagli di agenti della Cia e informatori sotto copertura. Interrogato in proposito, Lee aveva confessato che stava preparando un dossier per gli 007 cinesi. Ma sono passati 6 anni prima che venisse fermato, un lasso di tempo molto lungo che i funzionari del dipartimento non hanno spiegato, come non hanno specificato che tipo di documenti Lee ha passato agli agenti di Pechino. L'ex agente della Cia dovra' rispondere di cospirazione e per aver custodito illegalmente documenti sulla difesa nazionale. Ma il timore negli Usa e' che il caso di Lee sia legato alla serie di omicidi e arresti di informatori della Cia in Cina tra il 2010 e il 2012.