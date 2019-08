Usa, Joe Biden schiacciato tra Sanders e Warren

Joe Biden ha infilato una serie di errori nei suoi ultimi discorsi. Gli elettori non perdonano. Ed ecco che l'ex vicepresidente si trova schiacciato, nella nuova classifica dei candidati alla presidenza, tra Sanders e Warren. Molti in America se l'aspettavano,e oggi dicono:Joe non avra' la forza di finire la campagna.Chissa'. Pero' due socialisti sono in cima alle peferenze dei democratici statunitensi.

.

Ho parlato con uno stratega del pd americano. Si e' dichiarato d'accordo con chi crede che Biden e' ormai fuori. Ma in politica non si puo' mai dire. Tuttavia sorge all'orizzonte di questa nazione la possibilita' che alla Casa Bianca vada il comunista Sanders,e alla sua sinistra la professoressa Warren,un tantino meno rossa ma sempre "rivoluzionaria" a modo suo.

"Finalmente un comunista al potere,se tutto va bene" ha scritto (con caratteri incerti.)un giornale del

Minnesota,la piu' rossa degli Stati rossi di queta nazione. Insomma,ci sperano sempre di piu'.

Ma l'euforia del momento fa dimenticare loro che dall'altra parte c'e' Trump, il quale,come si vede,continua ad ottenere successi nel campo economico. Un settore che i democratici hanno

affrontato con richieste e proposte assurde. E' inutile tornare nei dettagli,dei quali,comunque,dovremo parlare quando si avvicinera' il momento del voto.

Significativo,comunque,il fatto che anche molti uomini politici della sinistra yankee ammettono che,tutto sommato, sara' l'economia (e la sua salute) ad eleggere il presidente.