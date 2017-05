Usa/ La Cia crea un'unità speciale contro la Nordcorea

La Cia ha annunciato di avere istituito un'unità speciale dedicata alla valutazione della minaccia nucleare da parte della Corea del Nord. Questa è la prima missione dell'agenzia di intelligence focalizzata su un singolo Paese: l'unità riunisce risorse di diversi uffici e dipartimenti e analizza le informazioni sui programmi nucleari e balistici di Pyongyang, la cui capacità potrebbe minacciare gli Stati Uniti. La creazione di questa unità speciale giunge in un momento in cui la Corea del Nord potrebbe condurre il suo sesto test nucleare. Gli Stati Uniti non hanno escluso di compiere un attacco preventivo per evitare che Pyongyang sviluppi un missile nucleare. "Le minacce che il nostro paese deve affrontare si stanno evolvendo, la Cia deve cambiare per farvi fronte", ha detto Jonathan Liu, portavoce per l'agenzia di intelligence Usa.