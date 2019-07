Usa: Stato che vai,legge che trovi.Dal Bingo in Dakota agli uccelli in Vermont

L'America e' una nazione d leggi. Tantissime. Diverse da uno Stato all'altro. A volte non molto chiare,per usare un eufemismo. Per anni ho girato in lungo e in largo questa nazione e non mi e' stato difficile capire che alcune di queste leggi sono state scritte da autentici burloni. Per intenderci basta dare uno sguardo a un piccolo elenco di esse. Prendete lo Utah,per esempio, la regione dei mormoni. Ebbene,una legge di quella terra stabilisce che "e'illegale creare una catastrofe".Una battuta? Uno scherzo?.No no,e' proprio nell'elenco delle leggi dello Utah,che pero' non dice quando e' stata scritta, e nemmeno a quale tipo di pena sia soggetto,chi una catastrlofe la crei. Nonostante cio',evidentemene la rispettano, perche' fino ad ora,per quanto se ne sappia,nessuno ha cagionato una catastrofe nello Utah.



Nel Mississippi,il profondo Sud di Mark Twain, "gli insegnanti delle superiori non ;possono fare sesso con i loro studenti". Questa e',probabilmente,la meno pazza tra le pazze leggi amerciane,ccnsiderando che nel tempo si sono verificati molti episodi di questo tipo. Dal Mississippi al New Mexico il tragitto e' breve. Nello Stato preferito da John Wayne per i suoi film western, "gli idioti non possono votare,cosi' come i matti". Da considerare,il fatto che nel New Mexico la presenza di votanti nelle varie elezioni e'sempre stata molto bassa. Dal caldo dl Sud al freddo intenso del nord,ossia North Dakota, dove le condizioni meteorologiche costringono la popolazione a restare in casa per giorni e settimane.



Che fare per non annoiarsi? Il Bingo e' il gioco preferito dai dakotiani, ma attenzione,la legge stabilice,un po' vagamente,che il gioco non puo' durare piu' di 5 ore. Forse esistono anchuna singolre legde localdee speciali corpi delle forze dell'ordine per bloccare eventuali trasgressori.



Bisogna andare nel Vermont,splendida regione sciistica'' per apprendere che, secondo una singolarde legge locale: "e' vietato uccidere uccelli con l'aereo". Decisamente,i piloti d'aereo del Vermont sembrerebbero in grado di vantare una invidiabile precisione di volo. N che il Rhode Island e;el vicino Rhode Island esiste una legge che "considera nullo un matrimonio se un comonente della coppia e'un idiota". Da notare - senza cattive intenzioni - che il Rhode Island e' lo Stato con la piu' nutrita presenza di italoamericani. In ogni caso,questa legge non sembra avere prodotto un numero di matrimoni inferiore alle medie.



Il Massachusetts,bacino elettorale dei Kennedy, e' considerato lo stato piu' liberal di questa nazione, tuttavia si segnala per una legge che "proibisce alle donne di tagliarsi i capelli senza avere ottenuto il permesso del marito".



Cinquecento dollari,finalmente una pena ben definita, vengono comminati come multa nello Stato della Louisiana se qualcuno si permette di ordinare una pizza per un'altra persona, anche se amica,senza averla prima avvertita.



Ed eccoci nel Connecticut, patria dei cervelloni della Yale University, nonche' luogo natale dell'attrice Katherine Hepburn. Sentite questa legge:un sottaceto non puo' essere considerato un sottaceto se non rimbalza.



Nel lontano Alaska una legge impone a chi uccida un' orsa di prendersi cura dei suoi cuccioli. Nelle calde Hawaii,se un bambino non sa nuotare quando raggiunge il quarto anno d'eta',i suoi genitori riceveranno jna multa salata.Forse piu' salata dello stupendo mare di quelle isole.



Nonostante il fatto che alcune di queste leggi appaiono davvero singolari, ciascuna di esse ha certamente avuto,quando venne promulgata, una giustificazione, il significato della quale si e' pian piano andata perdendo nel corso del tempo. Ecco perche' ai nostri giorni,trovandosi davanti ad alcune di esse si avverte una certa difficolta'a pensare che non siano invece il frutto delo schezro di qalche buontempone.



Mi giunge voce pero',che a volte anche in Italia non si scherza quanto leggi strane, se e' vero che un paio di anni il comune di Finale Ligura ha consentito l'uso del pallone nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II,purche' esso sia leggero,e "solo per scambi ravvicinati rasoterra".Multe da 75 a 500 euro. E chi si azzardera' piu' a fare u pallonetto?