Usa, niente ambasciatore a Kiev dal 2020. E' la sede del caso impeachment

USA: NIENTE AMBASCIATORE A KIEV DA GENNAIO, SEDE AL CENTRO CASO IMPEACHMENT

I rapporti con l'Ucraina sono al centro delle accuse su cui si basa la procedura d'impeachment del presidente americano Donald Trump, che la Camera dovrà approvare oggi. Ma dal mese prossimo il posto di ambasciatore americano a Kiev rimarrà vacante. Lo ha rivelato il New York Times, ricordando che il mandato dell'incaricato d'affari Bill Taylor si conclude a gennaio, ma il Senato non lo ha prorogato. E per ora non è stato annunciato nessun nuovo nome. Taylor non è sicuramente gradito a Trump, dato che ha testimoniato contro di lui nell'inchiesta sull'impeachment.

Diplomatico a riposo, Taylor era stato richiamato in servizio a giugno per sostituire Marie Yovanovitch, l'ambasciatrice che il presidente ha bruscamente revocato dall'incarico. Chiamato a deporre dalla commissione intelligence, il diplomatico ha raccontato di aver assistito a Kiev ad una telefonata fra Trump e l'ambasciatore americano presso l'Ue, Gordon Sondland, in merito alle pressioni perchè le autorità ucraine aprissero un'indagine contro il figlio di Joe Biden, rivale politico del presidente americano. Taylor ha poi detto di aver chiesto a Sondland cosa pensasse Trump dell'Ucraina. "A Trump interessa di più l'indagine su Biden", aveva risposto il suo interlocutore, secondo la testimonianza di Taylor. E ora l'ambasciata rischia di rimanere senza titolare, mentre Trump viene accusato di aver anteposto i suoi interessi politici a quelli della sicurezza nazionale nel gestire i rapporti con Kiev.