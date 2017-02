Usa, nuovo schiaffo a Trump. Bocciato il ricorso sugli immigrati

La Corte d'Appello di Washington ha annunciato stamattina presto di avere respinto il ricorso presentato ieri dal Dipartimento di Giustizia Usa contro la sentenza del giudice James Robart, che aveva sospeso l'ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump bloccava l'ingresso negli Usa per 90 giorni di cittadini provenienti da sette Paesi musulmani. Lo riferisce il sito di Abc News. Il divieto era entrato in vigore dopo la firma di Trump il 27 gennaio scorso.

Il ricorso del governo Usa era mirato a reintrodurre il provvedimento, che vietava l'ingresso nel Paese ai rifugiati e ai cittadini provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana (Iran, Siria, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen e Libia).

Non si placano, intanto, le manifestazioni contro il capo della Casa Bianca sia in America che in altri Paesi del mondo. A Palm Beach, in Florida, dove il presidente Usa si trova per il fine settimana, circa 3mila persone hanno manifestato per la cosiddetta 'Marcia per l'umanità', organizzata nell'ambito della giornata di proteste contro Trump che si sono svolte in tutto il Paese. I dimostranti gridavano slogan a favore di immigrati e rifugiati e paragonavano Trump al presidente russo Vladimir Putin. 'Gli Stati Uniti non sono un Paese fascista', si leggeva su alcuni cartelli. La marcia si è snodata lungo un percorso di circa 4 chilometri, ma non è stato permesso che il corteo arrivasse davanti alla residenza Mar-a-Lago, detta la 'Casa bianca invernale', dove i coniugi Trump si trovano da venerdì sera. Proprio qui il presidente Usa, insieme alla first lady Melania, ha partecipato in serata al ballo annuale della Croce rossa Usa.