Usa, nuovo schiaffo a Trump. Vittoria dei dem in Louisiana

Dopo la sconfitta in Kentucky, un altro smacco per il presidente americano Donald Trump arriva dalla Louisiana dove il governatore democratico uscente John Bel Edwards e' stato rieletto battendo al ballottaggio il repubblicano Eddie Rispone. Nessuno dei due aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno il mese scorso, e Trump si era impegnato a sostegno di Rispone, imprenditore italoamericano. A seggi ancora aperti, il presidente aveva twittato per invitare gli elettori della Louisiana a votare per Rispone: "Louisiana, mancano tre ore, correte a votare per Eddie Rispone governatore. Abbassamento della tasse e molto altro", aveva scritto Trump.

Quello in Louisiana e' stato un altro test elettorale per misurare l'effetto dela inchiesta di impeachment sugli americani, dopo la prima settimana di audizioni pubbliche al Congresso. I sondaggi delle ultime settimane indicavano un testa a testa. Alle presidenziali 2016 Trump aveva staccato di venti punti Hillary Clinton, e negli ultimi giorni si era speso con vigore per Rispone andando due volte a fare comizi. Ancora qualche ora prima del voto il presidente americano aveva, tra l'altro, sottolineato che un voto per il candidato repubblicano avrebbe giovato alla causa del secondo emendamento, quello che stabilisce il diritto a portare armi. La Louisiana e' uno stato del profondo sud dove storicamente la questione razziale ha polarizzato il voto: i bianchi sono in prevalenza repubblicani, i neri in maggioranza democratici. Il governatore democratico uscente e' riuscito conquistare una buona parte dei consensi dei bianchi, in gran parte trumpiani. Al primo turno il voto, disaggregato, aveva fornito indicazioni contrastanti: il democratico ottenne il 47 per cento, lo sfidante il 27, mentre il terzo, rimasto escluso, e' stato un altro repubblicano, Ralph Abraham, con il 24. I conservatori conquistarono, pero', la maggioranza dei seggi, con il 52 per cento.