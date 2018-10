Usa: pacchi sospetti a Clinton-Obama, Cnn e Cuomo. E la Casa Bianca...

Usa: Hillary "sto bene, ma come americana sono preoccupata"

"Stiamo bene grazie ai servizi segreti che hanno intercettato il pacco prima che arrivasse da noi". Hillary Clinton, ex candidata democratica alla presidenza, ha parlato dalla Florida dopo la notizia di un pacco bomba indirizzato alla sua abitazione di Chappaqua, a New York. "E' un momento turbolento, di profonde divisioni, dobbiamo fare tutto quello che possiamo per riportare il Paese unito. Dobbiamo eleggere candidati che combattano per tutti, che siano capaci di guardare al futuro per capire che sfide dobbiamo affrontare oggi, in modo che i nostri figli e nipoti abbiamo le stesse possibilita'. Personalmente sto bene, ma come cittadina sono preoccupata. Ho questi due fantastici nipotini e penso al loro futuro".

Usa: pacco esplosivo per ufficio governatore New York Cuomo

E' stato intercettato un pacco esplosivo indirizzato al governatore di New York, Andrew Cuomo. Nella giornata sono stati spediti pacchi bomba anche agli uffici di Barack Obama, Hillary Clinton e alla redazione della Cnn a New York.

Usa: intercettato pacco bomba diretto al Campidoglio

E' stato intercettato un altro pacco bomba, questa volta diretto al Campidoglio a Washington. Lo hanno riferito fonti investigative alla Cnn. Le squadre degli investigatori sono sul posto.

Usa: polizia, alla Cnn ordigno attivo e polvere bianca

Il pacco sospetto identificato nella sede della Cnn a New York conteneva un ordigno attivo e della polvere bianca. Lo ha reso noto il capo della polizia di New York, James P. O'Neill, nel corso della conferenza stampa sui pacchi bomba intercettati.

Usa: De Blasio, non ci faremo intimidire da atto di terrore

"Quello che abbiamo visto oggi e' stato un tentativo di creare terrore, un atto di terrore che ha cercato di minare la liberta' di stampa e i leader del Paese". Lo ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio, durante la conferenza stampa seguita alla notizia di un pacco bomba recapitato alla sede newyorchese della Cnn. "Voglio che sia chiaro che i newyorkesi non si lasceranno intimidire, perche' quello che vuole il terrorismo e' cambiare le nostre vite e noi non glielo permetteremo", ha aggiunto il sindaco, invitando tutti a riprendere la quotidianita' perche' a ora "non ci sono altre minacce specifiche riguardo altre location nella citta'.

Usa: pacco bomba a Cnn indirizzato a ex direttore Cia Brennan

Il pacco bomba arrivato alla sede newyorchese della Cnn era indirizzato all'ex direttore della Cia, John Brennan, a cui il presidente americano Donald Trump aveva tolto le security clearance lo scorso agosto. Brennan non lavora direttamente per la rete televisiva americana, attualmente e' un consulente della Msnbc, ma e' apparso in passato varie volte anche alla Cnn. Ha spesso criticato il presidente Trump durante i suoi interventi.

Usa: Cnn, per polizia pacchi bomba collegati tra loro

La polizia crede che i pacchi bomba consegnati siano collegati tra loro. Lo ha riferito la Cnn. Nelle ultime ore sono stati intercettati pacchi sospetti nella sede della Cnn a New York e negli uffici di Barack Obama e Hillary Clinton.

USA: INTERCETTATO PACCO BOMBA INVIATO A CASA BIANCA? ARRIVA LA SMENTITA

Un pacco indirizzato alla Casa Bianca e contenente un ordigno artigianale è stato intercettato nella base dell'Aeronautica di Bolling, a Washington secondo fonti della polizia riferite dalla Cnn. Ma fonti dei servizi di sicurezza hanno smentito la notizia.

Usa: evacuata per pacco sospetto sede Cnn-Time Warner a New York

La sede di Time Warner a New York, dove sono ospitati anche gli uffici della Cnn, sono stati evacuati per un pacco sospetto bomba. Lo ha riferito la stessa emittente. Nelle ultime ore sono state intercettati pacchi bomba spediti agli uffici di Barack Obama e Hillary Clinton.

Usa: pacchi sospetti per Clinton e Obama dopo quello a Soros

Dopo George Soros, stavolta il Secret Service ha intercettato pacchi sospetti indirizzati all'ex candidata democratica, Hillary Clinton, e all'ex presidente americano, Barack Obama. Ne' la Clinton ne' Obama hanno ricevuto i pacchi sospetti ne' sono stati a rischio di riceverli, ha sottolineato l'agenzia, spiegando che la minaccia e' stata scoperta durante una "procedura di routine di controllo della posta". Il pacco per l'ex presidente e' stato intercettato a Washington mentre quello per Hillary Clinton era diretto al suo indirizzo in Westchester County, New York

Usa: Casa Bianca, ignobili atti contro Obama e Clinton

La Casa Bianca ha giudicato "ignobili" gli atti contro Obama e Clinton. La condanna arriva dopo che sono stati intercettati dei pacchi bomba destinati all'ex presidente americano e l'ex candidata alla presidenza.