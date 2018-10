Usa: pacchi sospetti a Clinton-Obama. Cnn evacuata. Smentita sulla Casa Bianca

Usa: Cnn, per polizia pacchi bomba collegati tra loro

La polizia crede che i pacchi bomba consegnati siano collegati tra loro. Lo ha riferito la Cnn. Nelle ultime ore sono stati intercettati pacchi sospetti nella sede della Cnn a New York e negli uffici di Barack Obama e Hillary Clinton.

Un pacco indirizzato alla Casa Bianca e contenente un ordigno artigianale è stato intercettato nella base dell'Aeronautica di Bolling, a Washington secondo fonti della polizia riferite dalla Cnn. Ma fonti dei servizi di sicurezza hanno smentito la notizia.

La sede di Time Warner a New York, dove sono ospitati anche gli uffici della Cnn, sono stati evacuati per un pacco sospetto bomba. Lo ha riferito la stessa emittente. Nelle ultime ore sono state intercettati pacchi bomba spediti agli uffici di Barack Obama e Hillary Clinton.

Dopo George Soros, stavolta il Secret Service ha intercettato pacchi sospetti indirizzati all'ex candidata democratica, Hillary Clinton, e all'ex presidente americano, Barack Obama. Ne' la Clinton ne' Obama hanno ricevuto i pacchi sospetti ne' sono stati a rischio di riceverli, ha sottolineato l'agenzia, spiegando che la minaccia e' stata scoperta durante una "procedura di routine di controllo della posta". Il pacco per l'ex presidente e' stato intercettato a Washington mentre quello per Hillary Clinton era diretto al suo indirizzo in Westchester County, New York

La Casa Bianca ha giudicato "ignobili" gli atti contro Obama e Clinton. La condanna arriva dopo che sono stati intercettati dei pacchi bomba destinati all'ex presidente americano e l'ex candidata alla presidenza.