Usa, porte chiuse per le donne incinta. Trump limita i visti alle straniere

Il presidente americano, Donald Trump, "limiterà il visto alle donne incinte" in modo che non possano poi partorire sul suolo americano. Lo rende noto la Casa Bianca. Secondo il New York Times, la decisione sui visti verrà presa in base ai tempi di gravidanza, se gli agenti federali valuteranno che ci sia l'intenzione di far nascere il bebè in Usa.

"A partire dal 24 gennaio 2020, il dipartimento di Stato - si legge nel comunicato della Casa Bianca - non concederà più visti per soggiorni temporanei agli stranieri che vogliono entrare negli Stati Uniti per il 'turismo di maternità'", le madri che vogliono partorire i bebè in Usa perché ottengano della nazionalità statunitense alla nascita.