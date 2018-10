Usa, ragazza si fa tagliare la lingua in due: "Migliora i rapporti intimi"

Una strana discontinuità. Un taglio netto col passato, ma anche in due della propria lingua che, a giudicare anche dai suoi racconti, ha migliorato parecchio la sua vita sessuale. E' la strana storia di Allie Kali, una ragazza americana di Los Angeles (ma originaria della Pennsylvania) che ha speso la somma di 25 mila dollari per un'operazione "per esprimere la sua personalità artistica". Operazione di cui a quanto pare gli uomini vanno pazzi.

La storia di allie non è molto diversa da quelle di innumerevoli ragazzi della provincia americana che decidono di trasferirsi nelle metropoli a stelle e strisce per studiare o alla ricerca di nuove opportunità. Pare che, appena arrivata a Los Angeles, la ragazza cominciato a farsi dei tatuaggi per tutto il corpo.

La sua voglia di apparire diversa, la sua opposizione "ribelle" all'ordine delle cose ha fatto della sua pelle una tela da dipingere, un modo per raccontare a se stessa ed al mondo la sua voglia di esserci. Ma non le è bastato avere un solo tatuaggio sul suo corpo. Allie, infatti, ne ha voluti molti. Los Angeles dunque l'ha cambiata, facendole desiderare di apparire diversa dalla "semplice ragazza di provincia".

L'ultimo passo è stato quello di tagliarsi la lingua in due, forse un'evoluzione estrema del piercing. Una scelta di cui, nonostante il notevole esborso monetario, pare vada fiera e che "migliora i rapporti intimi".