Usa, repubblicani contro Trump: salta l'abolizione dell'Obamacare

Nuova pesante disfatta per il presidente Donald Trump sulla Sanita', con il naufragio in Senato del nuovo tentativo di cancellare e rimpiazzare l'Obamacare. Altri due senatori repubblicani hanno annunciato la loro opposizione al nuovo testo presentato dal Grand Old Party (Gop), di fatto affondandolo definitivamente. Con una maggioranza in Senato di appena 52 seggi su 100, 4 defezioni e il senatore John McCain che non e' in grado di votare perche' in convalescenza, i repubblicani non hanno raggiunto il sostegno sufficiente per approvare il provvedimento. I due nuovi dissidenti Gop, i senatori Make Lee dello Utah e Jerry Morgan del Kansas, si sono uniti a Susan Collins e Rand Paul che avevano gia' dichiarato la loro contrariera'. A questo punto appare improbabile che i repubblicani preparino un nuovo testo con l'obiettivo di raggiungere i 50 voti necessari per il via libera alla riforma. Il leader di maggioranza, Mitch McConnell, che avrebbe voluto votare la legge questa settimana, ha proposto "un rinvio di due anni" per abrogare l'Obamacare. Potrebbe anche tentare un testo di compromesso con i democratici.

"Piuttosto che ripetere lo stesso fallimentare processo di parte - ha teso la mano il leader di minoranza in Senato, Chuck Schumer - i repubblicani dovrebbero ricominciare da zero e lavorare con i democratici su un provvedimento che faccia scendere i premi, fornisca stabilita' nel lungo periodo al mercato e migliori il sistema sanitario". Per i repubblicani e' la seconda sconfitta legislativa in Senato sul 'Trumpcare', dopo la revisione del primo testo a giugno sempre per mancanza di sostegno in seno al partito del presidente Trump che ha fatto della cancellazione dell'Obamacare uno dei pilastri della sua campagna elettorale e che ora chiede di "cancellarla subito" e "ricominciare da zero".

Trump: Gop deve abrogare Obamacare subito, ricominciare da zero

"I repubblicani dovrebbero abrogare il falimentare Obamacare ora e lavorare su un nuovo piano per la Sanita' ricominciando da zero. I democratici si uniranno". Cosi' il presidente Donald Trump ha reagito, via Twitter, alla nuova debacle sul fronte della Sanita' con il nuovo piano di riforma affondato in Senato da quattro parlamentari del Grand Old Party (Gop) che hanno dichiarato la loro opposizione al nuovo testo per revocare e rimpiazzare l'Obamacare. Il leader di maggioranza in Senato, Mitch McConnell, dopo il fallimento di questo secondo tentativo, ha proposto un rinvio "di due anni" per la cancellazione dell'Obamacare.