Usa: riaprono le scuole, milioni di studenti ma pochi insegnanti

Tra pochi giorni riaprono le scuole elementari e medie in quasi tutti gli Stati dell'Unione. Molte innovazioni per quanto riguarda la sicurezza nelle aule: sono stati ingaggiati (finora) 5500 guardie che controlleranno gli ingressi nelle scuole e gireranno tra le aule,quasi sempre armati. Almeno su questo punto i genitori saranno piu' tranquilli. Ma c'e' un problema che ,penso,cercano di tenere nascosto: scuole piene di alunni ,purtroppo senza il numero di insegnanti che occorrono per l'annata scolastica. Che succede? Le ragioni sono diverse,come ha detto il Sindacato nazionale dei teachers. Per cominciare lo stress; non e' facile tenere a bada,per esempio, 32 ragazzi i quali dopo la prima ora in classe, sembrano presi dal ballo di san vito. Poi ci sono i genitori che oggi, piu' che mai, pretendono cose dal maestro, soprattutto nelle scuole private dove si paga,come sapete,per frequentarle. I salari:di chi inizia,fresco dall'universita'? Ricevera' 17 dollari all'ora,senza contratto firmato dal Comune della citta',sempre "povera", affermano i sindaci.

Poi ci sono le richieste al di la' delle scuole,dove oggi naviga una grossa quantita' di lavori ben remunerati. Comunque nel 2017 si sono iscritti 56.6 milioni di student i nelle elementari e scuole medie. Numero di insegnanti 4.8 milioni. Gia' da allora il sindacato insegnanti isi era lamentato: tanti studenti ,non abbastana insegnanti. Gare (vane) aperte da parte del Centro Educazione USA per raggiungere nuovi insegnanti presi nella morsa delle paghe da 120 mlla dollari. Uomini e donne abbandonano le cattedre. Entro sette giorni, 51 milioni di ragazzi torneranno a scuola in America.Gli insegnanti saranno 3.7 milioni. Dovranno aggiungere piu' studenti nelle classi, ha detto una maestra a New York. Buone notizie, comunque, per i giovani che ogni anno vendono ai nuovi arrivati i loro libri di testo. I libri usati potranno essere venduti per 3.99 dollari a testa.