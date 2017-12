Usa, Rob O'Neill si mette a nudo. Il libro del marine che uccise Bin Laden

Per tre anni è stato "The shooter". Ora l'uomo che la notte del primo maggio del 2011 sparò e uccise Osama Bin Laden in Pakistan si rivela al mondo pubblicando le sue memorie. E' Rob O'Neill, 38enne statunitense proveniente dal Montana. L'ex Navy Seal racconta di aver colpito tre volte alla testa, nel compound di Abbottabad, il numero uno di Al Qaeda.

Fino a oggi l'identità del killer di Bin Laden era rimasta segreta. O'Neill ha però deciso di uscire allo scoperto e racconterà la sua storia. Oltre a spiegare cosa significhi far parte dell'elite delle forze speciali americane, rivela anche i dettagli sugli ultimi momenti di vita di Bin Laden e ciò che realmente successe prima degli spari fatali. Sulla divisa di Rob O'Neill compare il simbolo dei Demon Hunter, il gruppo musicale che "prese il posto" dei Metallica nel cuore delle forze armate statunitensi.

Quando i Metallica chiesero all'esercito di non utilizzare più i propri pezzi durante l'interrogatorio dei prigionieri, la band di Seattle non solo si propose, ma inviò ai soldati sia i propri cd sia le patch da cucire sulla divisa.