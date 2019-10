Usa, roghi in California: diramato l'allarme rosso estremo per la prima volta

Allarme rosso "estremo" nel sud della California a causa degli incendi che minacciano varie aree. Come riporta la Cbs, sono interessate dalle misure diramate nelle ultime ore la maggior parte delle aree delle contee di Los Angeles e Ventura.

Incendi in California, sindaco di Los Angeles ai cittadini: "Non tornate nelle vostre case"

Si temono raffiche di vento fino a 128 km orari. Tre giorni fa il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in California per la gravissima situazione causata dagli incendi. I roghi hanno già causato quasi 200.000 evacuazioni e distrutto decine di case. Il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ha spiegato che gli oltre 7000 residenti evacuati per il Getty Fire - scoppiato lunedì (ha bruciato almeno una dozzina di case) - non dovrebbero tornare fino a quando le condizioni non saranno sicure. "Basta una piccola scintilla per far divampare nuovi incendi", ha sottolineato il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles Ralph Terrazas.