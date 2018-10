Usa-Russia, Mosca: "Ritiro Stati Uniti da trattato nucleare pericoloso"

Il ritiro di Washington dal trattato sul disarmo nucleare e' un passo "molto pericoloso". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, aggiungendo che la decisione presa da Donald Trump sara' "condannata" dalla comunita' internazionale.

Usa-Russia: Mosca, "Washington vuole un mondo unipolare"

Mosca accusa gli Stati Uniti di voler dominare il mondo, dopo che Donald Trump aveva annunciato che Washington vuole ritirarsi dal trattato sul disarmo nucleare siglato con la Russia. "L'unica regione per cui lo fanno - ha affermato una fonte autorevole del ministero degli esteri a Ria Novosti - e' che vogliono un mondo unipolare. Sara' cosi'? No". "La Russia ha violato l'accordo, lo violano da molti anni, non so perche' il presidente (Barack) Obama non ha negoziato o ritirato, e non lasceremo che violino un accordo nucleare e uscire e fare armi (mentre) non ci e' permesso", aveva detto il presidente americano, rivolgendosi ai giornalisti nel nevada. Mosca, dal canto suo, ricorda cdi aver molte volte denunciato pubblicamente il percorso avviato dagli Stati Uniti per lo smantellamento del trattato". Il Trattato sulle armi nucleari a raggio intermedio fu sottoscritto nel 1987 dagli Stati Uniti e dall'Unione sovietica i cui presidenti all'epoca erano Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov. L'accordo sino ad oggi e' stato una delle pietre miliari del disgelo che porto' alla fine della Guerra fredda. Grazie all'accordo furono distrutti 2.692 missili, 846 americani e 1.846 russi. L'Inf, frutto di uno storico vertice a Reykjavik tra Reagan e Gorbaciov l'anno prima della firma, servi' a limitare il numero dei missili dispiegati in Europa.

L'annuncio di Trump era arrivato alla vigilia della visita che il suo Consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, fara' oggi a Mosca. "Speriamo - ha aggiunto che Ryabkov - possa spiegare concretamente cio' di cui parlano". Il Trattato, ha aggiunto, e' "significativo per la sicurezza internazionale e la sicurezza nel contesto delle armi nucleari, per il mantenimento di una stabilita' strategica".