Usa, secondo lancio di missile balistico proibito da trattato Inf

Il Pentagono ha annunciato di aver effettuato un test di volo di un missile balistico a medio raggio non nucleare, vietato dal Trattato Inf con la Russia sul controllo degli armamenti, da cui gli Usa si sono ritirati ad agosto. Il lancio è stato effettuato dalla base dell'aeronautica militare di Vandenberg, a nord di Los Angeles (California), ed è caduto nell'Oceano Pacifico dopo aver volato per più di 500 chilometri, si legge in una nota del Pentagono.