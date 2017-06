Usa, sparatoria al campo da baseball: colpito il capogruppo dei Repubblicani

Sparatoria in un campo sportivo vicino Washington, frequentato da esponenti del Partito repubblicano. Tra i feriti anche il capogruppo dei Repubblicani alla Camera, Steve Scalise, colpito all'anca e non in pericolo di vita.

L'episodio si e' verificato ad Alexandria in Virginia alla periferia di Washington, durante una partita di baseball tra esponenti del Partito repubblicano. L'aggressore è stato subito arrestato.

Scalise, 51 anni italo-americano, è stato eletto in Louisiana. Figlio di immigrati italiani e nato a New Orleans, Scalise e' un ex programmatore di computer. Durante la campagna elettorale per le presidenziali ha sostenuto Donald Truump e aveva anche difeso la decisione del neo-presidente Usa di imporre un bando sugli arrivi dai Paesi musulmani.

L'attacco in cui e' stato ferito il deputato italo-americano Steve Scalise ad Alexandria, in Virginia, ha preso di mira un allenamento per il Congressional Baseball Game, la partita di baseball che dal 1909 mette di fronte per beneficenza i membri del Congresso. La sfida era in programma per domani al Nationals Park di Washington. Ad affrontarsi in questa partita, uno degli eventi sportivi piu' attesi dalla Washington politica, sono la squadra dei democratici e quella dei repubblicani, formate da senatori e deputati. L'anno scorso aveva vinto 8-7 la squadra del Grand Old Party.

Usa, Trump molto rattristato da sparatoria e ferimento Scalise

Il presidente Usa, Donald Trump, si e' detto "profondamente rattristato" per la sparatoria di Alexandria, nella quale e' rimasto ferito il capogruppo repubblicano della Camera, Steve Scalise. Il presidente, che oggi compie 71 anni, e il vicepresidente Pence seguono dalla Casa Bianca gli sviluppi della vicenda. "Steve Scalise e' un vero amico e un vero patriota, e' stato ferito gravemente, ma si riprendera' in modo completo. I pensieri e le preghiere vanno a lui", ha scritto in un tweet Trump.