Usa: sparatoria dopo una rapina in Florida, 4 morti

E' di quattro morti il bilancio di una sparatoria tra polizia e malviventi in Florida, dopo una rapina e un inseguimento. Le vittime sono i due rapinatori, l' autista dell'Ups che i banditi avevano preso in ostaggio per la fuga, e una persona che si trovava per caso in auto al momento della sparatoria. Tutto è cominciato con un tentativo di rapina in una gioielleria di Coral Globes, sullo scintillante Miracle Mile, alle 16:15 locali. C'è stato un primo scambio a fuoco con una dipendente del negozio che è rimasta ferita. Poi la fuga e l'inseguimento del furgone Ups rubato da parte delle forze dell'ordine. E' stato fermato a trenta chilometri di distanza a Miramar, dove è scattato il secondo conflitto a fuoco che ha lasciato a terra quattro morti. "Questo è quello che sono capaci di fare persone pericolose pur cavarsela e di fuggire", ha osservato il capo della polizia di Coral Gables, Ed Hudak.